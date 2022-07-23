لاعب تنس أوكراني: زملائي الروس يديرون وجوههم حينما يقابلونني

أكد الأوكراني سيرغي ستاخوفسكي، يوم السبت، إنه يشعر "بخيبة أمل" من اللاعبين الروس في كرة المضرب الذين لم يتحدثوا علانية عن هجوم بلادهم على أوكرانيا خوفًا من الانتقام.
وكشف لاعب التنس المعتزل للصحافيين في مدينة كراكوف البولندية: إنهم جميعا خائفون على مصيرهم. لا يريدون الذهاب إلى السجن، لكن لا بأس أن يموت الأطفال والنساء.
وأضاف: أفضّل العكس، والذهاب إلى السجن لمدة أسبوعين أو حتى شهر، إذا كان بإمكاني إنقاذ حياة الكثيرين من خلال القيام بذلك.
تحدث اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا من بولندا، حيث يشارك في بطولة خيرية تنظمها المصنفة الأولى عالميًا إيغا شفيونتيك والتي ستذهب عائداتها إلى المتضررين من الحرب في أوكرانيا.
وأشار ستاخوفسكي، الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق من هذا العام وانضم إلى قوات الاحتياط الأوكرانية بعد العملية العسكرية، إن اللاعبين الروس التزموا الصمت علنا وسرا.
وتابع: قابلت بعض اللاعبين الروس في باريس - لن أذكر أسماء - خلال بطولة رولان غاروس، واستداروا جميعًا وابتعدوا أو أداروا رؤوسهم نحو جهة أخرى، أنا أعرفهم جميعًا لفترة طويلة جدًا. رأيت مسيرتهم المهنية تنمو. وأشعر بخيبة أمل على أقل تقدير.
إلا أنّ اللاعب الأوكراني استثنى في حديثه اللاعبين الروسيين أندريه روبليف وداريا كاساتكينا بوصفهما، مثنيا عليهما لتعبيرهما عن رفضهما للحرب.
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