مفاجأة.. أتلتيكو مدريد يضحي بغريزمان من أجل رونالدو

كشفت تقارير صحافية أن أتلتيكو مدريد يستعد للتضحية بنجمه أنطوان غريزمان من أجل توفير المبلغ المطلوب لدفع راتب البرتغالي كريستيانو رونالدو والتعاقد معه من مانشستر يونايتد.

وأصبح مصير رونالدو رفقة فريقه الحالي مجهولًا، بعدما تغيب عن المعسكر التحضيري لفريق الهولندي تن هاغ، وسط تقارير تشير إلى رغبته في الرحيل لكي يلعب الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

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ووفقًا لصحيفة "التايمز" فإن أتلتيكو مدريد لا يستطيع التعاقد مع رونالدو بسبب فاتورة أجور لاعبيه المرتفعة بناء على قواعد رابطة الدوري الإسباني، وتفكر إدارته في تقليلها بالتخلي عن غريزمان، إذ إنها عرضت اللاعب المعار من برشلونة على باريس سان جيرمان.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن نادي العاصمة الفرنسية رفض التعاقد مع اللاعب لأنهم لا يريدون المزيد من النجوم ذوي الأداء المتذبذب داخل الفريق، وسجل البالغ من العمر 31 عامًا 3 أهداف فقط في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وشارك رونالدو في 38 مباراة بقميص مانشستر يونايتد موسم 2021-2022، سجل 24 هدفًا وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة بجميع المسابقات.