ورطة أخرى.. برشلونة يحتاج إلى 100 مليون لتسجيل لاعبيه

ذكرت تقارير صحافية يوم السبت أن نادي برشلونة لا يزال في حاجة إلى 100 مليون يورو (102 مليون دولار) على الأقل لكي يتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد والامتثال لمتطلبات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح برشلونة في وقت سابق أنه يعاني من مشاكل مالية خطيرة، ومع ذلك أنفق النادي قدرا كبيرا من المال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بإبرامه عدة صفقات أبرزها التعاقد مع القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليون يورو.

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وأعرب جوليان ناغلسمان مدرب بايرن عن دهشته من كيفية إبرام برشلونة هذه التعاقدات رغم أن ديونه يتردد أنها بلغت مليارا و350 مليون يورو.

وباع برشلونة 15% إضافية من حقوق البث التليفزيوني لمبارياته في الأعوام الـ25 المقبلة، لشركة الاستثمار العالمي "سيكس ستريت" يوم الجمعة، بعد أن باع لها 10% من الحقوق الشهر الماضي.

ووفرت هذه العملية المال لبرشلونة، ولكن صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن النادي الكتالوني لايزال في حاجة للمزيد من المال للامتثال للوائح المالية للدوري الإسباني لكرة القدم، وهو السبب الذي دفع الفريق للسماح برحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن برشلونة يرغب في بيع حصة الأقلية بما لا يزيد عن 9ر49% من وحدة التراخيص والتجارة الخاصة بالنادي.

ومن المتوقع أن يحصد برشلونة حوالي عشرة ملايين يورو من معسكره الإعدادي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد يلجأ برشلونة لبيع بعض لاعبيه، على سبيل المثال للسماح بانتقال فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد بهدف توفير المال، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية كتالونية إلى أن برشلونة يتطلع للتعاقد مع لاعب أخر، وسط تكهنات بشأن اهتمامه بقلب دفاع اتلتيك بيلباو إينيجو مارتينيز.