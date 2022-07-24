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أرسنال يسحق تشيلسي في مباراة ودية قبل الموسم

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أرسنال
فرحة لاعبي أرسنال

أرسنال يسحق تشيلسي في مباراة ودية قبل الموسم

فلوريدا - رويترز

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عبر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن قلقه وانزعاجه بعد هزيمة فريقه 4-صفر في مباراة ودية أمام مواطنه وجاره اللندني أرسنال في ولاية فلوريدا الأمريكية الليلة الماضية.

وأحرز أهداف أرسنال لاعبوه غابرييل جيسوس ومارتن أوديغارد وبوكايو ساكا وألبرت سامبي لوكونجا ليحقق فريق المدرب مايكل أرتيتا فوزا مريحا يختتم به جولته الإعدادية للموسم في الولايات المتحدة.

وبهذا الانتصار يكون أرسنال فاز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها خلال الجولة.

وبعد الهزيمة الكبيرة قال توخيل للصحفيين: ببساطة لم نكن على مستوى المنافسة، الجانب المثير للقلق هو أن مستوى الالتزام البدني والذهني لأرسنال في هذه المباراة كان أفضل كثيرا منا.

وأضاف المدرب الألماني قوله: بالتأكيد هذه لم تكن أفضل تشكيلة لدينا. هذا أحد الأسباب فقط.

وسيبدأ تشيلسي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في السادس من أغسطس المقبل في ملعب إيفرتون.

وفي مباراتيه الوديتين السابقتين خلال جولته الأمريكية استعدادا للموسم الجديد فاز تشيلسي على نادي أميركا المكسيكي وخسر بركلات الترجيح أمام تشارلوت الأمريكي.

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