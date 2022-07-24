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اتحاد جدة يضم طارق حامد لاعب الزمالك السابق

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طارق حامد
طارق حامد فاز بـ11 بطولة مع الزمالك

اتحاد جدة يضم طارق حامد لاعب الزمالك السابق

العربية.نت

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أعلن اتحاد جدة يوم الأحد عن التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر والزمالك المصري السابق.

ونشر الحساب الرسمي للفريق على "تويتر" تغريدة جاء فيها "المحارب الفرعوني بقي نمراً" مع فيديو لأبرز لقطات اللاعب.

وبدأ طارق مسيرته مع نادي طلائع الجيش عام 2009، انتقل بعدها إلى سموحة ثم إلى الزمالك، وقضى 8 أعوام بين جدران الأخير، لعب خلالها 284 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

وفاز حامد مع الزمالك بخمسة ألقاب لكأس مصر، ولقبين للدوري المصري ومثلهما للسوبر المحلي، وبطولتين قاريتين هما السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية.

وعلى المستوى الدولي انضم طارق حامد لمنتخب مصر عام 2013 تحت قيادة المدرب الأميركي بوب برادلي، ودافع عن ألوان منتخب بلاده في 50 مباراة، لعب خلالها في كأس العالم 2018 وبطولتي أمم إفريقيا 2017 التي حصدت مصر فضيتها، ونسخة 2019.

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