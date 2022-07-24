الأهلي يداوي جراحه بثنائية في شباك الجونة

تعافى الأهلي من خسارتين متتاليتين وفاز 2-صفر على ضيفه الجونة رغم الظهور بشكل متواضع، ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وبعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري ثم الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي يوم الخميس، فاز الأهلي بفضل هدفي المدافع رامي ربيعة بضربة رأس وعلي معلول من ركلة جزاء في الشوط الثاني.



وهذا الفوز الثاني للأهلي في آخر خمس مباريات بالدوري لكنه بقي ثالثا برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز ثاني الترتيب الذي خاض 26 مباراة.



ويتصدر الزمالك، الذي فاز في آخر أربع مباريات بالدوري، المسابقة برصيد 57 نقطة من 25 مباراة وسيملك فرصة توسيع الفارق عندما يواجه سموحة اليوم.



وظهر الأهلي بشكل متواضع في الشوط الأول وتأثر بغياب العديد من اللاعبين المصابين وانتظر حتى الدقيقة 73 قبل أن يسجل المدافع ربيعة بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها معلول.



وبعد خمس دقائق أضاف الظهير الأيسر التونسي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد والعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وحافظ بيراميدز على آمال حصد اللقب لأول مرة بعدما فاز 4-صفر على الإسماعيلي بفضل ثنائية رمضان صبحي وهدف عبد الله السعيد.

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وتقدم السعيد بهدف بعد خمس دقائق، وأضاف رمضان هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، ثم أهدر ركلة أخرى قبل الاستراحة. واختتم محمود صابر الأهداف قرب النهاية.