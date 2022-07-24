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تشافي: ليفاندوفسكي "عالمي" ومتواضع

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ليفاندوفسكي
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تشافي: ليفاندوفسكي "عالمي" ومتواضع

لاس فيغاس - د ب أ

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أثنى تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على روبرت ليفاندوفسكي، بعدما شارك للمرة الأولى مع الفريق في المباراة الودية التي فاز بها برشلونة على ريال مدريد 1 - صفر والتي أقيمت في لاس فيغاس.

وبدأ مهاجم بايرن ميونخ السابق اللقاء وتم استبداله ببيير إيمريك أوباميانغ بين شوطي اللقاء.

وقال تشافي: روبرت نجم عالمي. نجم عالمي جاء إلينا بتواضع شديد، مضيفا أن ليفاندوفسكي اندمج مع الفريق سريعا.

وقال إنه كان سعيدا للغاية بالتعاقدات الجديدة ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وأعرب تشافي عن سعادته بالفوز على الريال، وأكد: بالنسبة لي، لا توجد مباريات ودية.

وكان الريال، بصفقته الجديد أنطونيو روديغر، لعب أول مبارياته في رحلته بالولايات المتحدة الأمريكية. ودفع الريال بأغلب لاعبيه الأساسيين.

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