تشافي يطلب من لابورتا إعادة ميسي

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز طلب من رئيس ناديه جوان لابورتا إعادة قائد الفريق السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى.

وغادر ميسي برشلونة مطلع الموسم الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي منعته من استكمال مسيرته مع الفريق الكتالوني، متجهًا صوب العاصمة الفرنسية باريس للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

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وكشفت صحيفة "سبورت" أن تشافي طلب من لابورتا ضم ميسي فور نهاية عقده الحالي مع الفريق الباريسي في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة إلى اقتناع تشافي بأن ميسي ما يزال لديه الكثير ليقدمه لبرشلونة رياضيًا وتسويقيًا على الرغم من بلوغه 35 عامًا، وأن عودته ستشكل طوق النجاة للفريق على كل المستويات المختلفة.

تأتي هذه الأنباء بعد تصريحات لابورتا عقب فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي والتي قال فيها: لا أعتقد أن قصة ميسي مع برشلونة قد انتهت.

وتابع: ومهمتنا هي التأكد من أن تلك القصة لا تزال قائمة وأن باب العودة مفتوحًا.

وأضاف: كرئيس برشلونة أعتقد أنني فعلت ما يجب فعله، لكن كمشجع للفريق فإنني أعتقد أنني مدين لميسي.

ويمتد عقد ميسي مع فريق العاصمة الفرنسية حتى نهاية الموسم المقبل، وأشارت تقارير فرنسية إلى أن إدارة النادي الباريسي ترغب في تمديده لكن ليو أجل المفاوضات حتى نهاية كأس العالم.