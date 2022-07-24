حامد وحجازي سويًا.. فوز مضمون بنسبة 60%

سيلعب المصريان أحمد حجازي وطارق حامد للمرة الأولى في النادي ذاته، بعدما خاضا 37 مباراة سويًا بقميص المنتخب المصري، فازا بقرابة 60% منها، وحصدا المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا والمركز قبل الأخير في كأس العالم.

وأعلن اتحاد جدة مساء الأحد عن ضم طارق حامد لاعب الزمالك المصري السابق البالغ من العمر 33 عامًا.

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وخاض حامد مع زميله حجازي 37 مباراة بقميص منتخب مصر بمجموع دقائق بلغ 2721 دقيقة، فازا بـ22 منها وتعادلا 5 مرات وخسرا في 10 مواجهات، أي أن نسبة فوز الفريق خلال تواجدهما بالوقت ذاته على أرضية الملعب بلغت 59.4%.

وجاءت بدايتهما معًا خلال فوز مصر الودي على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد في أكتوبر 2015 تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر وعلى عشب ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ولعب الثنائي منافسات كأس أمم إفريقيا 2017 المقامة في الغابون بالكامل، لكنهما خسرا كأس البطولة لصالح الكاميرون بعد الهزيمة بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وفي العام التالي تأهل لاعبا الاتحاد رفقة منتخبهما إلى مونديال 2018 المقام بروسيا، والذي قدم خلاله المنتخب المصري أداءً مخيبًا للآمال خاسرًا لجميع لقاءاته أمام أوروغواي والمنتخب المستضيف روسيا والمنتخب السعودي، ليُنهي المسابقة العالمية في المركز قبل الأخير أمام بنما.

وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد على نظيره الليبي في عقر دار الأخير ضمن تصفيات كأس العالم 2022، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت اللاعبين تحت شعار المنتخب الوطني.

وبتواجدهما سجل لاعبو مصر 52 هدفًا فيما استقبلت شباك منتخب "الفراعنة" 27 آخرين.

ولعب حامد ضد حجازي 4 مباريات سابقة، انتصر في الأولى حينما كان الأول بسموحة والثاني في الإسماعيلي بهدفين لهدف ضمن منافسات موسم 2011-2012 من الدوري المصري، وخسر في الثانية مع الزمالك أمام الأهلي بكأس السوبر المصري 2015-2016 على ملعب هزاع بن زايد، وفي ختام منافسات الدوري بالموسم ذاته تعادلا سلبيًا في ديربي القاهرة، قبل أن يفوز حامد مرة أخرى بكأس السوبر المصري مع أبيض القاهرة على حجازي والأهلي 3-1 بركلات الترجيح في العاصمة الإماراتية أبوظبي.