فيرستابن يفوز بسباق فرنسا في فورمولا 1- بعد تعرض لوكلير لحادث

فاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق رد بول بسباق جائزة فرنسا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد، مستفيدا من تعرض منافسه شارل لوكلير لحادث.
واحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني، وجاء زميله جورج راسل في المركز الثالث.
وخرج لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو من السباق، بينما كان يحتل المركز الأول بعد تعرضه لحادث في اللفة 18.
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