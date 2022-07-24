في الكلاسيكو.. صافرات استهجان ضد بيكيه وهتافات لشاكيرا

شهد "أليجاينت ستاديوم" في مدينة لاس فيغاس الأميركية صافرات استهجان ضد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه وهتافات لشريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا خلال "الكلاسيكو" الودي الذي أقيم أمام 65 ألف متفرج.
وقال الثنائي في بيان مشترك مطلع يونيو الماضي: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من ملعب المباراة لمجموعة من الجماهير وهي تهتف: شاكيرا..شاكيرا، فيما سُمعت بوضوح صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة من مدافع الفريق الكتالوني.
وقال جوردي ألبا عن الواقعة بعد المباراة: نعم لقد سمعنا الصافرات، لكن لا أعلم سببها، أعتقد أنه لا يهتم كثيرًا بمثل هذه الأمور، نحن نعرفه، على العكس تلك التصرفات تعطيه حافزًا إضافيًا، لن يعاني أثناء نومه بسبب تلك الصيحات.
وشهدت المباراة في شوطها الأوّل مشاركة الوافد الجديد إلى النادي الكتالوني، المهاجم السابق لبايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كما سجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي رافينيا القادم من لييدز يونايتد.
والتقى بيكيه بشاكيرا قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الشهيرة "واكا واكا"، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).
-
اجتماع طارئ بين بيكيه وشاكيراتواجه عملية الانفصال بين الإسباني بيكيه قائد برشلونة وشريكته السابقة الكولومبية شاكيرا صعوبات بسبب خلافهما على حضانة طفليهما ميلان وساشا.وترغب ... رياضة
-
حضانة طفليهما.. نزاع من نوع آخر بين بيكيه وشاكيرابعد أسابيع من الانفصال الغامض الذي وقع بين نجم نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، وفيما زعم مقربون من الثنائي أن "المال" ... رياضة
-
بسبب شاكيرا.. بيكيه طلب تأجيل مباراة لمنتخب إسبانياكشفت تقارير صحافية أن الإسباني جيرارد بيكيه قائد منتخب إسبانيا طلب من رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد تأجيل مباراة للمنتخب الوطني لرغبته في التواجد ... رياضة