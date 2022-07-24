كلوب يُقلق جماهير ليفربول: لا صفقات جديدة

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يتوقع ضم صفقات جديدة هذا الصيف إلا إذا حدثت إصابات أو في حالة بيع لاعبين، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم داروين نونيز في أضخم صفقة بتاريخ النادي الإنجليزي.



وبجانب نونيز، القادم من بنفيكا مقابل أكثر من 76 مليون دولار بجانب المكافآت، ضم ليفربول كالفن رامسي وفابيو كارفاليو من أبردين وفولهام.



ويرى كلوب أنه ليس بحاجة إلى صفقات جديدة وقال في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" إن نونيز مهاجم أوروغواي بحاجة إلى وقت للتأقلم وتعويض المهاجم السنغالي البارز ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونخ.



وضمن ليفربول بقاء هداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، بعد تجديد عقد المهاجم المصري عقب مفاوضات طويلة.



وأضاف كلوب: نتمسك بتشكيلتنا إلا إذا تعرضنا لإصابات أو بيع أحد اللاعبين ونأمل في عدم حدوث هذا.



وتوج ليفربول بكأسي الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية في الموسم الماضي بينما خسر لقب الدوري الممتاز في اليوم الأخير لصالح مانشستر سيتي كما تعرض للهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت الخسارة الرابعة فقط في 63 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم.



وتابع المدرب الألماني الذي سيخوض موسمه السابع في أنفيلد: يريد الجميع لقب الدوري الممتاز لكن لا توجد لدي فكرة عمن سينافس هذه المرة، نتطلع لخوض أفضل موسم ممكن ونتوق للبداية حقا.



وسيلتقي ليفربول مع سيتي في مباراة درع المجتمع يوم السبت قبل بداية موسم الدوري أمام فولهام في السادس من أغسطس.

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