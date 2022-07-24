لابورتا يمنح الأمل لجماهير برشلونة: قصة ميسي معنا لم تنتهِ بعد

منح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأمل لمشجعي الفريق في عودة النجم السابق ليونيل ميسي للنادي الكتالوني مرة أخرى، بعدما صرّح بأن "قصته معنا لم تنتهِ بعد".
ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان قبل بداية الموسم الماضي، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت ببرشلونة وحالت دون استمراره داخل أسوار "كامب نو".
وقال لابورتا لشبكة "ESPN" عقب الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأميركية: لا أعتقد أن قصة ميسي مع برشلونة قد انتهت.
وتابع: ومهمتنا هي التأكد من أن تلك القصة لا تزال قائمة وأن باب العودة مفتوحًا.
وأضاف: كرئيس برشلونة أعتقد أنني فعلت ما يجب فعله، لكن كمشجع للفريق فإنني أعتقد أنني مدين لميسي.
ويمتد عقد ميسي مع فريق العاصمة الفرنسية حتى نهاية الموسم المقبل، وأشارت تقارير فرنسية إلى أن إدارة النادي الباريسي ترغب في تمديده لكن ليو أجل المفاوضات حتى نهاية كأس العالم.
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