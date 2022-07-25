الزمالك يعزز صدارته للدوري المصري بنقاط سموحة

واصل الزمالك انتصاراته المتتالية وتفوق 2-صفر على سموحة بفضل هدفين رائعين ليواصل الانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ويقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب يوم الأحد.



وسجل أحمد سيد (زيزو) الهدف الأول في الدقيقة 34 بعدما توغل بالكرة وأطلق تسديدة هائلة داخل الشباك، وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني بمجهود فردي وعقب تسديدة قوية في الدقيقة 47.



وحقق الزمالك فوزه الخامس على التوالي في الدوري، كما أنه يأتي بعد حصد كأس مصر للموسم الماضي يوم الخميس على حساب غريمه الأهلي.



وأصبح رصيد الزمالك 60 نقطة من 26 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-صفر على الإسماعيلي اليوم. ويأتي الأهلي ثالثا وله 51 نقطة من 24 مباراة.



وتجمد رصيد سموحة، الذي خاض آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين بسبب طرد لاعبه عبد الكبير الوادي، عند 39 نقطة في المركز الخامس.

مادة اعلانية