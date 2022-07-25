طارق حامد: اتحاد جدة "الأكبر" في آسيا

كشف المصري طارق حامد لاعب اتحاد جدة الجديد أنه "محظوظ" باللعب للفريق "الأكبر في آسيا" على حد وصفه.

وأعلن أصفر الغربية يوم الأحد عن ضم لاعب الزمالك المصري السابق بعقد يمتد لموسمين.

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ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع للاعب الجديد، وقال خلاله: شرف كبير لي ان أكون لاعبًا في اتحاد جدة.

وتابع: أنا شخص محظوظ لأنني لعبت لأكبر أندية إفريقيا الزمالك، مع جماهيره العظيمة والوفية، والآن أنا لاعب في الاتحاد، النادي الأكبر في آسيا.

وأضاف: خرجت من نادٍ كبير وذهبت إلى نادٍ كبير.

وفاز حامد مع الزمالك بخمسة ألقاب لكأس مصر، ولقبين للدوري المصري ومثلهما للسوبر المحلي، وبطولتين قاريتين هما السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية.