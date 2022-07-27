بنزيمة وهازارد يسجلان في تعادل ريال مدريد مع كلوب أميركا

تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع كلوب أميركا المكسيكي 2 - 2 في مباراة كرة القدم التي جمعت الفريقين فجر الأربعاء في إطار استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد.
وعلى ملعب "أوراكل بارك" في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، افتتح كلوب أميركا التسجيل بهدف للاعب هنري مارتن في الدقيقة الخامسة.
ورد ريال مدريد بهدفين سجلهما كريم بنزيمة وايدين هازارد في الدقيقتين 22 و55 . وجاء هدف هازارد من ضربة جزاء.
وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة، سجل ألفارو فيدالغو هدف التعادل لكلوب أميركا من ضربة جزاء.
ويختتم ريال مدريد جولته في الولايات المتحدة بمباراة ودية أخرى أمام يوفنتوس الإيطالي فجر الأحد، ثم يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني حامل لقب الدوري الأوروبي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي في العاشر من أغسطس المقبل.
وبعدها يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني بلقاء ألميريا يوم 14 أغسطس.
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