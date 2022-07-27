ديمبيلي يُقلد نجم كرة السلة في احتفاله بالتسجيل والأخير يرد

ارتأى الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الاحتفال بالتسجيل لفريقه برشلونة الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي في لقاء ودي في كرة القدم جمعهما فجر الأربعاء في الولايات المتحدة، على طريقة نجم كرة السلة الأميركي وغولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري، في خطوة استقبلها الأخير بترحاب.

وبعد تسجيله أحد هدفيه في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في دالاس بولاية تكساس وانتهت بالتعادل 2-2، احتفل ديمبيلي بحركة "نوماً هنيئاً" من خلال اتكاء رأسه على يديه وإغماض عينيه.

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فما كان من كوري، المتوج مع ووريرز بلقب دوري "أن بي أيه"، أن أعاد نشر تغريدة لبرشلونة في حساب النادي الكتالوني على تويتر والمرفقة بجملة "حلم ليل في منتصف الصيف"، كاتباً إنها "حركة!!"، أي أن احتفاله بدأ يأخذ انتشاراً واسعاً، مع رمزين تعبيريين (إيموجي) لوجه ضاحك وآخر نائم.

ولفت كوري الأنظار بحركته الاحتفالية هذه خلال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" من دوري الموسم الماضي الذي أحرز فريقه لقبه على حساب بوسطن سلتيكس، ولعل أبرزها في المباراة السادسة الأخيرة من سلسلة النهائي حين سجل ثلاثية في أواخر الربع الأخير، موسعاً الفارق الذي يفصل ووريرز عن منافسه الأخضر الأسطوري في لقاء انتهى على نتيجة 103-90.

وقد تكون حركة "النوم الهنيء" التي يقوم بها كوري، موجهة للفريق الخصم بأنه حسم الأمور وجعل المباراة بعيدة عن متناوله، وقد تبناها العديد من اللاعبين الآخرين في رياضات مختلفة مثل كرة القدم الأميركية والبيسبول.

ولدى سؤاله بعد المباراة الثانية من سلسلة نهائي المنطقة الغربية التي حسمها فريقه على حساب دالاس مافريكس 4-1، عن مصدر هذه الحركة أجاب كوري: ليس لدي أي فكرة. أنا لا أفكر مسبقاً بتصميم هذا النوع من الأمور، كنت أستمتع فقط. كلنا أنجبنا أطفالا وأنتم تعرفون مدى أهمية روتين وقت النوم. إنها الإشارة النهائية لعمل تم انجازه بشكل جيد في ذلك اليوم. أمر مميز.