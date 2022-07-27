سواريز يتوصل لاتفاق مبدئي للانتقال إلى ناديه السابق

أكد لويس سواريز مهاجم ليفربول وبرشلونة السابق أنه توصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى نادي ناسيونال في أوروغواي في صفقة مجانية.



وبدأ المهاجم البالغ عمره 35 عاما مسيرته الاحترافية في ناسيونال قبل أن ينتقل إلى غرونينغن الهولندي عام 2006.



وكتب سواريز عبر حسابه على تويتر: بادئ ذي بدء، أود أن أشكركم على الحب من خلال جميع الرسائل التي تلقيتها أنا وعائلتي في الأيام الأخيرة والتي كانت رائعة. لقد أثر ذلك في قلوبنا في هذه اللحظة حيث كان علينا اتخاذ قرار.



وتابع: كان من المستحيل إضاعة هذه الفرصة للعب مرة أخرى في ناسيونال وقد توصلنا لاتفاق مبدئي. في الساعات القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من كافة التفاصيل ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي نريده جميعا للاستمتاع بهذه المرحلة الجديدة.



وسواريز، الذي يلعب للمنتخب الوطني منذ 2007، هو الهداف التاريخي لأوروغواي برصيد 68 هدفا في 132 مباراة.



وسبق لسواريز اللعب في أندية أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة قبل أن يغادر أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الماضي.

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