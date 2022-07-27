لاعب "البوندسليغا" السابق يدعو إلى أن تكون فحوصات الخصية إلزامية

طالب ماركو روس، اللاعب السابق في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والذي جرى الكشف عن إصابته بورم في الخصية عام 2016، الأجهزة الطبية للأندية بجعل فحوص الخصية إلزاميا.

وتبين خلال الفترة الماضية إصابة عدة لاعبين في البووندسليغا بأورام الخصية، ومن بينهم سيبستيان هالر، لاعب بوروسيا دورتموند، وماركو ريختر لاعب هيرتا برلين، وتيمو بومغارتل لاعب يونيون برلين.

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وجاء تشخيص حالة هالر بعد أسابيع فقط من انضمامه إلى دورتموند وخضوعه للفحوص الطبية التي لم تكشف حينها عن المشكلة التي يعاني منها في الخصية.

ويرى روس المدافع السابق لآينتراخت فرانكفورت أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء.

وقال هالر (36 عاما)، والذي كان خضع لجراحة في عام 2016، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا أن نفكر في أن يصبح هذا جزءا من الفحوص الطبية المعتادة. يجرى فحص القلب والرئتين، ويمكن تضمين فحص الخصيتين في ذلك. فالأمر يستغرق دقيقتين.

وأشار إلى أن إجراء فحوص شاملة للاعبين لدى عودتهم إلى الاستعداد للموسم، يمكن أن يكون مفيدا أيضا.

وأضاف روس: يمكن لهذا أن يمنع عواقب أسوأ، لا شك في ذلك.