مارتينيز يكمل صفقة انتقاله ليونايتد مقابل 57 مليون يورو

أعلن مانشستر يونايتد يوم الأربعاء أن الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس أمستردام أكمل انتقاله للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة خمس سنوات.



وكان أياكس توصل إلى اتفاق مع يونايتد في وقت سابق هذا الشهر ينتقل بموجبه اللاعب البالغ عمره 24 عاما مقابل 57.37 مليون يورو (58.21 مليون دولار) مع وجود عشرة ملايين يورو كحوافز محتملة.



وقال يونايتد أيضا إنه يملك خيارا لتمديد التعاقد لعام إضافي.



ويستطيع مارتينيز اللعب أيضا في خط الوسط وسيعود للعمل مع المدرب إريك تن هاغ الذي درب اللاعب لثلاثة مواسم في أياكس.



وقال مارتينيز الذي تم اختياره أفضل لاعب في أياكس الموسم الماضي: يسعدني ويشرفني الانضمام إلى هذا النادي العظيم. عملت بجد للحصول على هذه الفرصة. سأبذل قصارى جهدي.



وتابع: أنا محظوظ بالانضمام إلى أندية ناجحة خلال مسيرتي وهذا ما أريد مواصلته مع مانشستر يونايتد.



وواصل: ينتظرني الكثير من العمل لكني أثق في نجاحي خاصة في ظل وجود هذا المدرب وهذه الكوكبة من اللاعبين.



ويستهل يونايتد مشواره في الدوري على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس.

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