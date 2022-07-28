اتفاق مبدئي بين برشلونة وكوندي

يقترب مدافع إشبيلية الإسباني، الدولي الفرنسي جول كوندي، من توقيع عقد لمدة خمس سنوات مع نادي برشلونة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية، يوم الخميس.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن "برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال قلب الدفاع، والشيء الوحيد المفقود هو التوقيع الرسمي".

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وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى حوالي 50 مليون يورو، و10 ملايين مكافأة.

بدورها، عرضت صحيفة "سبورت" الإسبانية على صفحتها الأولى صورة للاعب الفرنسي تحت عنوان "كوندي 2027". وأكدت الصحيفة المدريدية "آس" أن إشبيلية وبرشلونة أتمّا صفقة انتقال كونديه، الأربعاء، "بانتظار أن تصبح رسمية".

وبدا أن اتفاقاً وشيكاً حصل بين إشبيلية وتشلسي الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الصحافة الإسبانية كشفت عن الدور الحاسم لمدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في وصول الفرنسي، إضافة إلى رغبة الأخير في الانضمام للفريق الكاتالوني.

ويتعافى كوندي حالياً من جراحة خضع لها إثر إصابة في فخذه الأيسر.

وانضم إلى إشبيلية عام 2019 قادما من بوردو الفرنسي. ونجح مع النادي الأندلسي بإحراز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في موسم 2019-2020. كما مثّل منتخب بلاده في 11 مباراة دولية.