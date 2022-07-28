الأرجنتيني مولينا من أودينيزي إلى أتلتيكو مدريد

وقع الظهير الدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا عقداً لخمس سنوات مع أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من أودينيزي الإيطالي، بحسب ما أعلن "كولتشونيروس" يوم الخميس.
وإذ لم يحدد أتلتيكو قيمة الصفقة، فإن الصحافة الإسبانية قدّرتها بنحو 15 مليون دولار شاملة المكافآت.
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وقال النادي الإسباني في بيان صحافي: وصل إلى أتلتيكو لاعب متمرس، قادر على اللعب في جانبي الملعب. إنه لاعب دفاعي جاد ويمكنه بسهولة الانضمام إلى الهجوم.
وقد تدرّج مولينا البالغ 24 عاماً في نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي في العام 2020، حيث لعب 68 مباراة وسجّل عشرة أهداف، وصنع 7 تمريرات حاسمة.
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