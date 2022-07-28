بطل العالم فيتل يعتزل سباقات فورمولا-1 بنهاية الموسم

أعلن سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في الفورمولا واحد، الخميس اعتزاله في نهاية العام الحالي، منهياً مسيرة طويلة على الحلبات مكللة بالنجاحات.

وقال فيتل (35 عاماً) عبر حسابه على انستغرام: لقد حظيت بامتياز العمل مع العديد من الأشخاص الرائعين في الفورمولا واحد على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وهناك الكثير لذكرهم وشكرهم.

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وأضاف عقب إعلان اعتزاله عشية انطلاق جائزة المجر الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من البطولة العالمية: خلال العامين الماضيين، كنت سائقاً في أستون مارتن، وعلى الرغم من أن نتائجنا لم تكن جيدة كما كنا نأمل، فمن الواضح جداً بالنسبة لي أن كل ما يتم تنفيذه حالياً هو ما يحتاجه الفريق للمنافسة على أعلى المستويات في السنوات القادمة.

وأردف: كان قرار الانسحاب من الفورمولا واحد في نهاية العام قراراً صعباً وفكرت فيه كثيراً. في نهاية العام، أريد أن أستغل الوقت للتفكير فيما أريد أن أفعله بعد ذلك، وبصفتي أباً، أريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي. اليوم لا يعني وداعاً، بل شكراً للجميع بدءاً بالجماهير التي بدونها لا يمكن أن للفورمولا واحد أن تتواجد.

ويغادر بطل العالم مع ريد بول أربع مرات توالياً بين عامي 2010 و2013 الفئة الأولى بعد 15 عاماً فاز خلالها بـ53 سباقاً وصعد إلى منصة التتويج 122 مرة وانطلق من المركز الأوّل في 57 جائزة كبرى.

وتضع انتصارات الألماني الذي دافع عن ألوان فيراري بين 2015 و2000 من دون أن ينجح في الفوز باللقب العالمي، في المرتبة الثالثة في قائمة أبرز الفائزين بسباقات الفئة الأولى خلف حامل الرقم القياسي البريطاني لويس هاميلتون (103 انتصارات) ومواطنه الأسطورة مايكل شوماخر (91).

استهل فيتل مسيرته مع فريق بي أم دبليو-ساوبر بمشاركته في سباق الولايات المتحدة 2007، قبل انتقاله إلى تورو روسو حيث حقق فوزه الأول بصفوفه في جائزة مونتسا الكبرى عام 2008، ليعود وينضم إلى ريد بول الذي دافع عن ألوانه بين 2009 و2014.

التحق بفريق فيراري حيث نافس على اللقب العالمي عامي 2017 و2018 من دون أن ينال شرف التكريس في خلال 6 أعوام في مقر مارانيلو برغم تحقيقه العديد من الانتصارات باللون الأحمر ليفشل في السير على خطى الفنلندي كيمي رايكونن آخر المتوجين مع الحظيرة الإيطالية في عام 2007.

ومع أستون مارتن لمالكه الملياردير الكندي لورنس ستول، وإلى جانب نجل الأخير لانس، لم ينجح في الصعود إلى منصة التتويج سوى مرة واحدة في عام ونصف العام، علماً أن عقده مع الفريق ينتهي مع نهاية الموسم الحالي. وبعد عام 2021 صعب احتلال خلاله المركز الثاني عشر في البطولة، يحتل الالماني حالياً المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.