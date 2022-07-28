لكمات وكلمات بذيئة.. مشاجرة ساخنة بفريق تورينو

أظهر تسجيل فيديو تبادل إيفان يوريتش المدير الفني لتورينو الإيطالي لكرة القدم والمدير الرياضي دافيدي فاغناتي الصراخ في وجه بعضهما البعض خارج فندق إقامة الفريق، وكاد الأمر أن يصل إلى حد تبادل اللكمات.

ووقع الحادث على هامش المعسكر الإعدادي لتورينو في فايدرينج بالنمسا، وأظهر تسجيل الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي، تدخل ماركو بيليغري مدير الفريق للفصل بين الثنائي، وسط تبادل الكلمات البذيئة.

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وبحسب صحيفة "لا ستامبا" الصادرة من تورينو يوم الخميس، فإنه لا يوجد أي توافق بين يوريش وفاغناتي منذ البداية.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن يوريتش غير راض عن الصفقات التي أبرمها الفريق.

وحاول فاجناتي أن يهدئ الأمور وقال في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلامية: في النهاية احتضنا بعضنا البعض، يوريتش مدرب رائع.