مورينو مدرباً للشباب الموسم المقبل

أعلن الشباب يوم الخميس عن التعاقد مع الإسباني فيسينتي مورينو لقيادة الفريق بالموسم المقبل.

ونشر النادي عبر "تويتر" بيانًا قال به: وقعت إدارة نادي الشباب عقدًا مع المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم وذلك لمدة موسم رياضي.

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وبدأ مورينو مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لخيريث الإسباني في يوليو 2011، ثم أصبح المدير الفني للفريق بعدها بأشهر قليلة، وقادهم في 26 لقاء، فاز بـ9 مباريات وتعادل 6 مواجهات وخسر 11 مرة.

وبعدها تولى تدريب خيمناستيك بين نوفمبر 2013 وديسمبر 2016، فاز معهم بـ65 مباراة وتعادل في 47 وخسر 35 آخرين، قبل أن يقود مايوركا في 133 مواجهة من 2017 وحتى 2020، خسر 45 مباراة وتعادل 32 مناسبة وحقق 56 فوزًا.

وقبل تدريب الشباب، كان إسبانيول آخر محطاته، وفاز معهم ببطولة الدوري الإسباني للدرجة الأولى موسم 2020-2021.

وسيتولى مورينو قيادة الشباب خلفا للروماني ماريوس سوموديكا الذي انتقل لتدريب الرائد.