"الماكينات" تتوقف.. منتخب ألمانيا يتخلى عن لقبه

قررت ألمانيا، يوم الخميس، التخلي عن لقب "دا مانشافت" (الفريق) الخاص بمنتخب كرة القدم بعد انتقادات داخل البلاد رغم أنه يمكن تمييزه بالخارج.

وأصبح "دا مانشافت" وصفا رسميا لألمانيا بعد عام من الفوز بلقبها الرابع بكأس العالم في البرازيل 2014 وكان جزءا من الترويج للمنتخب الوطني حول العالم.

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لكن الخروج من الدور الأول بكأس العالم 2018 ومن دور 16 ببطولة أوروبا العام الماضي لم يجعل الاسم محبذا لدى الجماهير الألمانية المحبطة.

وقال مسؤولون بكرة القدم، ومن بينهم هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، إن هذا الاسم يقلل من احترام المنتخبات الأخرى ويشير إلى الغطرسة.

وأوضح رئيس الاتحاد الألماني للعبة بيرند نويندوف، أن استطلاعا حديثا أظهر أن الوقت حان للتخلي عن هذا اللقب.

وذكر في بيان: وفقا للاستطلاعات والتحليلات يحمل لقب "دا مانشافت" درجة عالية من التمييز خاصة خارج البلاد ويستند إلى روح الفريق ونجاحه.

وتابع: لكن الواقع أيضا أنه بين الجماهير داخل البلاد يواجه انتقادات وبات جزءا من المناقشات العاطفية.

وتأهلت ألمانيا لنهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق في نوفمبر المقبل.