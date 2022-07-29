4 جرحى بانفجار قنبلة خلال مبارة كريكت في أفغانستان

أصيب أربعة متفرجين يوم الجمعة في العاصمة الأفغانية كابل، عندما انفجرت قنبلة يدوية في ملعب كانت تقام فيه مباراة كريكت، على ما أعلنت الشرطة ومسؤولون.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة خالد زدران للصحافيين إن: قنبلة يدوية انفجرت خلال دوري شباجيزا للكريكت في استاد كابل الدولي.

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وأصيب أربعة متفرجين في الانفجار، بحسب نصيب خان، رئيس اتحاد الكريكت في أفغانستان، وهي لعبة تحظى بشعبية كبيرة في هذا البلد.

وندد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف الذي كان موجودًا في الملعب أثناء الانفجار، "بالهجوم المروع".

وأضاف في بيان أنه: تذكير مؤلم آخر بالعنف المرعب والمفاجئ الذي ما زال السكان الأفغان يتعرضون له.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن المباراة توقفت دقائق قليلة ثم استؤنفت.

حضر مئات الأشخاص هذه المباراة من البطولة التي تقام من جديد لأول مرة منذ وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي.

وقال نصيب خان في تغريدة: اللاعبون وأعضاء الطاقم والأجانب كلهم بخير.