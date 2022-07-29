الأهلي يوافق على رحيل بانون.. ويعاقب 4 من لاعبيه

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن النادي وافق على انتقال المدافع الدولي المغربي بدر بانون للدوري القطري، كما فرض غرامة على أربعة من لاعبيه.



ونقل موقع النادي عنه قوله: طلب اللاعب عقد جلسة خاصة وأبلغني برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به، وقال إنه يقدر كثيرا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية، لكن هناك بعض الأمور الخارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده النادي.



وتابع: اصطحبت بانون وجلسنا مع المدرب ريكاردو سواريش لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك.



وأضاف: كانت إجابة سواريش واضحة طالما بانون يريد الرحيل وغير قادر على التأقلم فإنه لا يستطيع إجبار اللاعب على الاستمرار ويوافق على انتقاله للنادي القطري.

وغاب بانون البالغ عمره 28 عاما عن الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا ومعاناته من مشاكل في القلب خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.



وكان المدافع الدولي المغربي انضم للأهلي قادما من الرجاء البيضاوي في نوفمبر 2020 وساعد على تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021 وكأس مصر 2020 وكأس السوبر الإفريقية مرتين إضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

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وفرض مدير الكرة غرامة على كلا من حسام حسن ومحمد مجدي قفشة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وذلك: لمخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقًا للمواعيد المقررة ليلًا للحصول على الراحة الكافية. علمًا أن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة، على حد وصف الموقع الرسمي للنادي القاهري.