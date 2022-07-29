بعد محاولتين فاشلتين.. صلاح يتوق للفوز بـ"درع المجتمع" الأول

‬يتوق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول للفوز بلقب درع المجتمع الذي يراوغه حيث يستعد فريقه لمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت في المباراة المرتقبة التي تدشن انطلاق الموسم الجديد.



وسيتوجه ليفربول بطل كأس الاتحاد لملعب كينغ باور التابع لنادي ليستر سيتي لخوض المباراة ويأمل صلاح أن يستهل موسم 2022-2023 بإضافة لقب درع المجتمع لخزانته العامرة بالألقاب.



وشارك صلاح أساسيا في مباراتي درع المجتمع 2019 و2020 في ملعب ويمبلي أمام مانشستر سيتي وأرسنال على الترتيب وانتهت المباراتان بالتعادل 1-1.



لكن ليفربول خسر بركلات الترجيح 5-4 في المناسبتين رغم تسجيل صلاح لمحاولتيه بنجاح.



ونقل موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن صلاح قوله: فزت بكل شيء تقريبا مع الفريق، لم أكن أعرف ذلك حتى جاءني ترينت (ألكسندر أرنولد) بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وقال بالمناسبة لقد فزنا بكل شيء تقريبا هنا.



وتابع: لذلك أعتقد أنني فزت بكل شيء تقريبا في ليفربول على المستوى الفردي والجماعي ولكن هناك دائما فرصة للفوز بالمزيد وأريد دائما الفوز بشيء للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هذه هي عقليتي.



وبعد التوقيع على عقد جديد في آنفيلد هذا الصيف يركز صلاح على فترته المقبلة مع النادي خاصة في وجود شريكه الهجومي الجديد داروين نونيز.



وانتقل مهاجم أوروغواي لليفربول من بنفيكا وسيسعى لتعويض ساديو ماني في أعقاب رحيل الدولي السنغالي لبايرن ميونخ.



وأضاف صلاح: أنا متحمس للغاية للعب إلى جوار نونيز، قدم موسما رائعا ولعب بشكل جيد ضدنا ذهابا وإيابا (مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي).



وواصل: لقد غادر ساديو وسأفتقده. قضى مواسم رائعة مع النادي لذلك أتمنى له كل التوفيق. أتمنى لداروين كل التوفيق أيضا وأن يسجل لنا الكثير من الأهداف.

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وأتم: أعتقد أننا في موقف جيد للمنافسة على كل الجبهات بفضل التعاقدات الجديدة. نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد والتحلي بالإيجابية والقتال على كل شيء.