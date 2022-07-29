تحديد موعد ومكان "سوبر" الأهلي والزمالك

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة استاد هزاع بن زايد في مدينة العين لمباراة كأس السوبر المصري بين قطبي القاهرة الأهلي والزمالك بتاريخ 28 أكتوبر المقبل.
وتعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة كأس السوبر المصري، بعد أن أقيمت في عام 2015 في (استاد هزاع بن زايد)، وفي 2017 في (استاد محمد بن زايد)، وفي 2018 في (استاد هزاع بن زايد) وفي عام 2020 في (استاد محمد بن زايد).
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وسبق للفريقين أن التقوا بالملعب ذاته عام 2015 وشهدت المباراة تتويج الأهلي على غريمه بعد الفوز في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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