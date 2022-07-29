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تشافي يزيد من جراح بيكيه: ارحل

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بيكيه وتشافي

تشافي يزيد من جراح بيكيه: ارحل

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني طلب من زميله السابق جيرارد بيكيه مدافع الفريق الرحيل، بعدما تعاقد النادي الكتالوني مع المدافع الفرنسي كوندي من إشبيلية.

وأعلن برشلونة يوم الخميس عن ضم مدافع الفريق الأندلسي، وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين آخرين كمتغيرات ومكافآت.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن تشافي أخبر بيكيه بأن الحل الأمثل للجميع هو رحيل الأخير عن الفريق في سوق الانتقالات الحالية.

وأكدت أن التعاقد مع كوندي هو بمثابة "عقوبة" لبيكيه على مستواه خلال المواسم الأخيرة، وأنه أصبح الخيار الخامس لتشافي في خط الدفاع بعد الفرنسي وأراوخو وكريستنسن وإريك غارسيا.

يذكر أن بيكيه قد انفصل عن شريكته المغنية الكولومبية شاكيرا بعد علاقة دامت 12 عامًا ولهما طفلان.

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