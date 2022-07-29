رونالدو يهاجم الصحافة: تكسبون أموالكم من الكذب

فتح البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد مانشستر يونايتد النار على الإعلام، متهمًا الصحافة بالكذب لجذب انتباه الناس.

ولا يزال مصير رونالدو مجهولًا في ظل رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد وخوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن لم تتحدد وجهته المقبلة بعدما رفضت ضمه العديد من الأندية.

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وقال رونالدو في تعليق عبر تطبيق "إنستغرام": من المستحيل ألا تكتبوا عني ولو ليوم واحد، إن لم تقم الصحافة بذلك فلن تجني الأموال.

وتابع: أنتم تعرفون أنكم إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس، استمروا فربما تحصلون على بعض الأنباء الصحيحة يوما ما.

وعلق رونالدو على صورة لافتة جماهير أتليتكو مدريد غير المرحبة بانتقال اللاعب إلى فريق العاصمة الإسبانية برموز تعبيرية ضاحكة.

وكشف موقع "ذا أثلتيك" أن النجم البرتغالي خلال حضوره الاجتماع الأخير مع المدرب الهولندي تن هاغ أكد رغباته مجددا بالرحيل من النادي، وهو ما صادقه وكيل أعماله البرتغالي جورجي مينديز.

وأضاف الموقع البريطاني أن رونالدو قلق من خسارة صدارته لترتيب هدافي البطولة الكبرى تاريخيا لصالح خصمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيلعب المسابقة الموسم المقبل بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ يتصدر البرتغالي بــ188 هدفا بينما أحرز الأرجنتيني 166 هدفا منذ أولى مشاركاته.

وما زالت إدارة مانشستر يونايتد تؤكد أن النجم البرتغالي ليس للبيع فيما تظهر جميع التقارير رغبة البرتغالي خوض البطولة الأوروبية الكبرى الموسم المقبل والتي فشل بالتأهل إليها "الشياطين الحمر" بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس.