صلاح: لم أكن أدرك أنني فزت بكل شيء مع ليفربول.. وأفتقد ماني

أكد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول أنه فاز بكل شيء مع الفريق جماعيًا وفرديًا لكنه لا يزال يتطلع إلى المزيد، كما كشف عن حماسه للعب الموسم المقبل مع الأوروغوياني داروين نونيز، وافتقاده لزميله السابق ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونخ.

ويخوض صلاح رفقة فريقه المباراة الرسمية الأولى في الموسم الجديد حينما يواجه ليفربول مانشستر سيتي يوم السبت في مباراة الدرع الخيرية التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس.

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وقال صلاح لموقع الاتحاد الإنجليزي: لقد فزت تقريبًا بكل شيء مع ليفربول، لم ألحظ ذلك إلا عندما أخبرني آرنولد به بعدما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي، لقد قال لي: لقد فزنا تقريبًا بكل شيء هنا.

وتابع: نعم فزت بكل شيء مع ليفربول فرديًا وجماعيًا، لكنني أرغب في الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي.

وأكمل عن المهاجم الجديد نونيز قائلًا: أنا متحمس للعب معه، لقد حظي بموسم جيد ولعب بشكل رائع أمامنا في دوري الأبطال.

عن زميله السابق ماني قال صلاح: رحل ساديو، سأفتقده كثيرًا، لقد قدم مواسمًا رائعة مع النادي لذلك أتمنى له كل التوفيق، أتمنى التوفيق لنونيز أيضًا وأن يسجل لنا العديد من الأهداف.

وأتم: أعتقد أننا في وضع جيد للمنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل، علينا فقط أن نستمر بالقتال.

وكان صلاح قد وقع على عقد جديد يربطه بالنادي الإنجليزي حتى عام 2025.