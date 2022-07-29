غوارديولا يمدح صلاح: الجميع يعلم أنه لاعب استثنائي

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالمصري محمد صلاح جناح ليفربول قبل لقاء الفريقين المرتقب بمباراة الدرع الخيرية يوم السبت.

وقال غوارديولا خلال مؤتمره الصحافي قبل المباراة: ما سأقوله ليس شيئًا جديدًا، الجميع يعرف أن صلاح لاعب استثنائي، يشكل تهديد لا يصدق علينا.

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وواجه صلاح مانشستر سيتي في 15 لقاء سابق، فاز بـ5 مباريات وخسر في 6 مناسبات وفصل التعادل بينهما 4 مرات، مسجلًا 7 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وقال صلاح عن المباراة: فزت بكل شيء مع ليفربول فرديًا وجماعيًا، لكنني أطمح دائمًا إلى الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي.