غوارديولا يمدح صلاح: الجميع يعلم أنه لاعب استثنائي

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالمصري محمد صلاح جناح ليفربول قبل لقاء الفريقين المرتقب بمباراة الدرع الخيرية يوم السبت.
وقال غوارديولا خلال مؤتمره الصحافي قبل المباراة: ما سأقوله ليس شيئًا جديدًا، الجميع يعرف أن صلاح لاعب استثنائي، يشكل تهديد لا يصدق علينا.
مادة اعلانية
وواجه صلاح مانشستر سيتي في 15 لقاء سابق، فاز بـ5 مباريات وخسر في 6 مناسبات وفصل التعادل بينهما 4 مرات، مسجلًا 7 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة لزملائه.
وقال صلاح عن المباراة: فزت بكل شيء مع ليفربول فرديًا وجماعيًا، لكنني أطمح دائمًا إلى الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي.
اقرأ أيضاً
-
صلاح: لم أكن أدرك أنني فزت بكل شيء مع ليفربول.. وأفتقد مانيأكد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول أنه فاز بكل شيء مع الفريق جماعيًا وفرديًا لكنه لا يزال يتطلع إلى المزيد، كما كشف عن حماسه للعب الموسم المقبل ... رياضة
-
صلاح ينافس مو فرح على جائزة الشخصية الرياضية الأفضلانضم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لقائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل لعام 2022 في بريطانيا بالإضافة إلى العداء الشهير مو ... رياضة عالمية
-
كلوب مندهش من "كرم" صلاح: فتح صندوق المجوهرات لزميلهأبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، اندهاشه من كرم لاعبه محمد صلاح بعدما منح الأخير ركلة جزاء للوافد الجديد الأوروغوياني داروين ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية