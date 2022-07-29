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غوارديولا يمدح صلاح: الجميع يعلم أنه لاعب استثنائي

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صلاح بيب
صلاح مع غوارديولا

غوارديولا يمدح صلاح: الجميع يعلم أنه لاعب استثنائي

العربية.نت

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أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالمصري محمد صلاح جناح ليفربول قبل لقاء الفريقين المرتقب بمباراة الدرع الخيرية يوم السبت.

وقال غوارديولا خلال مؤتمره الصحافي قبل المباراة: ما سأقوله ليس شيئًا جديدًا، الجميع يعرف أن صلاح لاعب استثنائي، يشكل تهديد لا يصدق علينا.

وواجه صلاح مانشستر سيتي في 15 لقاء سابق، فاز بـ5 مباريات وخسر في 6 مناسبات وفصل التعادل بينهما 4 مرات، مسجلًا 7 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وقال صلاح عن المباراة: فزت بكل شيء مع ليفربول فرديًا وجماعيًا، لكنني أطمح دائمًا إلى الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي.

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