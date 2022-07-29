مدرب بايرن ميونخ يرد على اتهامات لابورتا له بـ"الجهل"

أكد يوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه ليس لديه مشكلة في اتهام جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني له بالجهل، مؤكدا أن الأخير يمثل ناديه.

وتحدث ناغلسمان عن الإنفاق الكبير لبرشلونة في سوق الانتقالات، بعدما تعاقد النادي الكتالوني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو (51 مليون دولار).

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وترك برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحل عن الفريق العام الماضي بسبب الأزمات المالية، لكنه تعاقد كذلك مع البرازيلي رافينيا والفرنسي جوليس كوندي بمقابل مادي كبير قبل الموسم المقبل، كما تعاقد مع الثنائي الدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسي بدون مقابل.

ووصف ناغلسمان برشلونة بأنه النادي الوحيد في العالم الذي يمكنه شراء اللاعبين بدون أموال، بعد انتقال ليفاندوفسكي إلى إسبانيا.

وبسؤاله عن تصريحات لابورتا، قبل مواجهة بايرن مع لايبزغ في كأس السوبر الألماني، قال ناغلسمان للصحافيين يوم الجمعة: من الجيد أنه عبر عن نفسه سأرغب في فعل ذلك بالتأكيد.

وأضاف: لقد كان سؤال من وجهة نظر جماهيرية، ليس لدي مشكلة مع ما قاله لابورتا، عليه أن يمثل ناديه.

ورد لابورتا على تصريحات ناغلسمان، حيث اتهمه بالجهل وأكد أن الأندية عليها أن تهتم بشؤونها الخاصة.

وقال لابورتا في حديث مع الصحافيين: ما أود أن أطلبه هو أن تنظر إلى حسابك الجاري، لقد تلقوا العديد من الأموال بعد رحيل ليفاندوفسكي، احترم الجميع ولا أتدخل في الشئون الخاصة لهم.

وأضاف: لقد منحتهم ميزة الشك في قدارتنا وما نستطيع فعله، لكنهم لا يدركون قوة برشلونة وإدارته الجديدة.