المدافع المغربي أشرف داري إلى بريست

أعلن نادي بريست الفرنسي تعاقده مع قلب الدفاع المغربي الدولي أشرف داري لأربع سنوات، قادماً من الوداد البيضاوي بطل إفريقيا.

وقال بريست، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، السبت في موقعه الرسمي "تعزيزٌ من وزن ثقيل لتشكيلة المدرب ميشال در زاكاريان".

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وكان التعاقد الذي قدّرته الصحف المغربية بثلاثة ملايين دولار أميركي، مرتقباً "في الأسابيع الماضية، لكنه تباطأ لأسباب إدارية" قالت الصحف الفرنسية انها بسبب تأخر حصوله على تأشيرة دخول.

ويتميّز داري (23 عاماً) بقامته الطويلة (1.88م) وقدراته في الكرات الهوائية.

اختير أفضل مدافع في دوري أبطال إفريقيا، وأحرز لقب الدوري المغربي مع فريق طفولته الوداد أعوام 2019 و2021 و2022، بعد أن حمل ألوانه في المواسم الأربعة الماضية.

وودّعت جماهير الوداد داري مطلع الشهر الحالي بلوحة "تيفو" على المدرجات. وتضمّ تشكيلة بريست أيضاً الجزائريين المهاجم يوسف بلايلي ولاعب الوسط هاريس بلقبلة.