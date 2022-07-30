مدرب ليفربول يكشف: صلاح لاعب شطرنج ماهر

كشف بيب ليندرز أحد أعضاء الجهاز الفني لليفربول ومساعد كلوب عن علاقة الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق بلعبة الشطرنج، مؤكدًا أن الأخير يجيدها إلى حد كبير.
ونقل موقع "ليفربول ووتش" تصريحات ليندرز التي قال بها: مو يلعب يوميًا، أتمنى لو كنت أستطيع اللعب مثله كل يوم.
وتابع: إنه لاعب شطرنج ماهر جدًا، ماهر إلى حد كبير، أنا لست سيئا، لكنه يجيدها بالفعل.
وواصل: إنها لعبة جميلة، تساعدك على التفكير في خطوتين مسبقًا قبل كل حركة.
ويخوض صلاح المباراة الرسمية الأولى بالموسم الجديد حينما يواجه ليفربول مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية يوم السبت، والتي تجمع بين بطلي الدوري والكأس.
وجدد صلاح تعاقده مع الفريق في سوق الانتقالات الحالية بعقدٍ يمتد حتى 2025، وبراتب بلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حسبما أشارت التقارير المختلفة.
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