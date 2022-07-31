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أنشيلوتي: يوجد "مثلث برمودا" في ريال مدريد.. تختفي به الكرات

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ريال مدريد
كرووس ومودريتش وكاسيميرو

أنشيلوتي: يوجد "مثلث برمودا" في ريال مدريد.. تختفي به الكرات

العربية.نت

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أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعجابه بلاعبي وسط الملعب في فريقه، وذلك عقب فوز ريال مدريد على يوفنتوس وديا بهدفين دون رد في ختام استعدادات بطل أوروبا وإسبانيا للموسم الجديد في الولايات المتحدة يوم الأحد.

افتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وأكد ماركو أسينسيو الانتصار في الدقيقة 69 بعد أداء مقنع من فريق المدرب الإيطالي.

وقال أنشيلوتي عقب اللقاء: أحب لاعبي خط الوسط مودريتش وكاسيميرو وكرووس وأيضًا للاعبين الشباب لأنني أحب الموسيقى "الكلاسيك" و"الروك أند رول".

وتابع: أُسمي مودريتش وكرووس وكاسيميرو بمثلث برمودا، لأن الكرات تختفي حينما تمر بينهم.

وخلال معسكره في الولايات المتحدة خسر ريال 1-صفر من غريمه برشلونة وتعادل 2-2 مع كلوب أميركا المكسيكي.

ويبدأ "الميرينغي" موسمه بمواجهة فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي، ثم يفتتح مشوار "الليغا" بمواجهة ألميريا خارج قواعده.

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