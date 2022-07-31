.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيراميدز: اتحاد الكرة المصري ظلمنا ولن نتنازل عن حقنا

  • الخط
بيراميدز
لقطة سابقة من إحدى مباريات بيراميدز

بيراميدز: اتحاد الكرة المصري ظلمنا ولن نتنازل عن حقنا

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه لا يشغل باله بأي أمور جانبية تحدث على الساحة، وكل تركيز اللاعبين والجهاز الفني منصب بالكامل على مواجهة الزمالك في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه يوم الأحد، إن تلك المباراة تمثل مرحلة مهمة من المنافسة على اللقب المحلي، ويدرك الجميع أنه لا بديل عن الفوز بها والتركيز على الفوز في باقي المباريات.

وأضاف أن إدارة النادي متمسكة بحقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا بعدما ضمن المركز الثاني عقب نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر بغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر، والنادي سيتخذ نفس الموقف مع أي منافس آخر لأنه لا ينظر إلا لحقوقه التي أهدرها اتحاد الكرة بترشيحاته.

وشدد هاني سعيد على أن اتحاد الكرة المصري ظلم بيراميدز بقراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا وترشيح بيراميدز للمشاركة في كأس الكونفدرالية رغم أنه ضمن المركز الثاني بنهاية المدة القانونية، مشيرا إلى أنه لابد وأن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وإذا لم يحث ذلك ستكون كل الخيارات متاحة أمام النادي للتصعيد من أجل استعادة حقوقه المهدرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساع تركية لإقناع أميركا بأهداف العملية العسكرية بسوريا.. هل تفلح؟ مساع تركية لإقناع أميركا بأهداف العملية العسكرية بسوريا.. هل تفلح؟
اكتشف المزيد