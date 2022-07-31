جائزة المجر الكبرى: استراتيجية فيراري تفشل وتهدي فيرستابن الفوز

دفع فريق فيراري مجدداً ثمن استراتيجياته الفاشلة، ممهداً الطريق أمام بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن للفوز بجائزة المجر الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما شق طريقه من المركز العاشر عند الانطلاق، الأحد، على حلبة "هنغارورينغ".

وتسببت استراتيجية فيراري ببدء السباق على الإطار المتوسط الليونة واضطرار الفريق الإيطالي الى الرد على التوقف المبكر لريد بول باستخدام الإطار المتوسط الليونة الأقل تأدية، بحرمان ابن موناكو شارل لوكلير من الفوز وتقليص الفارق الذي يفصله في الصدارة عن فيرستابن قبل العطلة الصيفية، وحتى سائقه الثاني الإسباني كارلوس ساينس من الصعود الى منصة التتويج.