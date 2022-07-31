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مانشستر سيتي.. ضحية صلاح المفضلة مع ليفربول

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صلاح ساهم بـ13 هدفًا أمام مانشستر سيتي

مانشستر سيتي.. ضحية صلاح المفضلة مع ليفربول

العربية.نت

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أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفًا وصنع آخر خلال فوز ليفربول على مانشستر سيتي يوم السبت بثلاثة أهداف لهدف وتتويجه بدرع المجتمع، ليزيد من غلّته أمام خصمه المفضل على الإطلاق.

وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء بعدما صنع الهدف الأول لزميله ترينت أليسكندر آرنولد، وقبل أن يسجل الوافد الجديد للريدز الأوروغوياني نونيز الهدف الثالث للفريق.

وساهم صلاح بـ 13 هدفًا مع ليفربول في شباك مانشستر سيتي وهو الرصيد الأعلى له ضد أي فريق في إنجلترا خلال جميع المسابقات، بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وهز صلاح شباك "السيتيزينز" 5 مرات في الدوري الإنجليزي، ومرتين في دوري أبطال أوروبا، قبل هدفه في بطولة درع المجتمع، ومرر لزملائه 3 تمريرات حاسمة بالمسابقة المحلية، وصنع هدفًا في البطولة القارية، وكان الأخير في مواجهة السبت.

وتتساوى شباك كريستال بالاس مع شباك سيتي، إذ ساهم صلاح بـ13 هدفًا ضد الأول أيضًا، يأتي بعدهما أرسنال ووست هام وواتفورد بـ12 مساهمة، ثم مانشستر يونايتد وبرايتون بـ11 مساهمة.

ومنذ انضمام صلاح لليفربول مطلع موسم 2017-2018، لم يسجل أي لاعب في شباك القطب الأزرق لمدينة مانشستر أكثر منه.

وبفوزه بدرع المجتمع حقق صلاح بطولته السابعة مع فريقه الحالي، ليفوز بذلك بجميع البطولات الممكنة مع الفريق بعد حصده الدوري الإنجليزي وكأسي الاتحاد والرابطة، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.


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