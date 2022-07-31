مدافع ليفربول يكشف: صلاح تأثر بمفاوضات تجديد عقده للأسف

أقر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول أن زميله المصري محمد صلاح تأثر بمفاوضات تجديد عقده خلال نهاية الموسم الماضي، لكنه عاد للعب مرة أخرى بـ"بال مرتاح"، على حد وصفه.

وساهم صلاح في فوز فريقه بدرع المجتمع على حساب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر مساء يوم السبت.

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وحتى نهاية فبراير، سجل صلاح 27 هدفًا خلال جميع مسابقات ليفربول بالموسم الماضي، ثم هز شباك خصومه 4 مرات فقط في آخر 20 لقاء للريدز بالموسم أثناء مفاوضات عقده الجديد.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو": أعتقد أن صلاح أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، إنه تحت "الميكروسكوب" دائمًا وهو من خلق هذا لنفسه، إنه لاعب رائع ودائمًا ما يبرهن على ذلك.

وتابع: خلال نهاية الموسم الماضي ومنذ أبريل بالتحديد، تأثر صلاح بمفاوضات تجديد عقده للأسف، كلنا بشر في النهاية، الآن كل شيء أصبح واضحًا، إنه يلعب ببال مرتاح وسعيد لتواجده هنا، والجميع سعيد أيضًا.

وجدد صلاح تعاقده مع "الريدز" حتى عام 2025، وكشفت تقارير صحافية أن راتبه الأسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.