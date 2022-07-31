ميلان يهزم مارسيليا ودياً في عقر داره استعداداً للموسم الجديد

تغلب ميلان الإيطالي على مضيفه مارسيليا الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين يوم الأحد على ملعب "فيلودروم" معقل فريق مارسيليا، استعدادا للموسم الجديد.

وافتتح جونيور ميسياس التسجيل لميلان بعد عشر دقائق من بداية المباراة، ثم اضاف زميله أوليفيه جيرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 28.

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وشهدت المباراة طرد سليمان إسحاق توريه من صفوف مارسيليا في الدقيقة 79.

ويختتم ميلان مبارياته الودية بلقاء فيتشينزا الإيطالي يوم السبت على أن يستهل مشواره في الموسم الجديد بلقاء أودينيزي في 13 أغسطس.

أما مارسيليا، فقد خاض اليوم آخر مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم، ويبدأ مشواره في الدوري الفرنسي بلقاء ستاد ريمس يوم الأحد.