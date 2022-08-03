المنتخب السعودي يصعد لنهائي كأس العرب للشباب بخماسية في فلسطين

صعد منتخب السعودية للشباب للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، عقب فوزه الكبير بخمسة أهداف دون رد على منتخب فلسطين، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة حاليا في السعودية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين حملا توقيع محمد سليمان بكر وعبدالله هادي رديف في الدقيقة 36 و45 على الترتيب.

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وواصل المنتخب السعودي فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله 3 أهداف أخرى، حيث أضاف عبدالله هادي الهدف الثالث للمنتخب (الأخضر) وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65.

وأضاف عبدالعزيز سعود العليوة وصالح أحمد الرحماني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 67 و87 على التوالي.

وضرب منتخب السعودية موعدا في المباراة النهائية للبطولة مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، بين منتخبي مصر والجزائر، التي تجرى في وقت لاحق يوم الأربعاء.