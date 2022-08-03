بوغبا يفضل كأس العالم على "جراحة" ركبته

ذكرت تقارير إخبارية أن النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم فضل تلقي العلاج على الخضوع لعملية جراحية، وذلك بعد اجتماعه مع أخصائي للمناقشة بشأن إصابته في الركبة.

وأضافت التقارير أن بول بوغبا قد يعود للعب مجددا خلال خمسة أسابيع فقط.

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ورحل بوغبا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ليعود إلى يوفنتوس، وكان يتطلع إلى انطلاقة جديدة، لكنه تعرض للإصابة في الركبة خلال الأسابيع الأولى من فترته الثانية مع يوفنتوس.

واشتكى لاعب خط الوسط الفرنسي بوغبا من الإصابة خلال تواجده ضمن صفوف يوفنتوس في جولة الفريق بالولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، ودفعت الفحوص الأولية النادي للإعلان عن أن اللاعب يعاني من مشكلة في الغضروف المفصلي للركبة.

وأثيرت مخاوف حول احتمالات غياب بوغبا (29 عاما) عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي في حال قرر الخضوع لعملية جراحية.

لكن صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" كشفت أن بوغبا تشاور مع البروفيسور برتراند سونري-كوتيت، جراح الركبة الشهير عالميا، في ليون وجرى الاتفاق على أن اللاعب سيخضع للعلاج بدلا من العملية الجراحية، وهو ما يعني أنه سيعود إلى الملاعب في غضون خمسة أسابيع.

وكان بوغبا قد لعب دورا بارزا في تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، وجاءت الأنباء حول قراره بالخضوع للعلاج، لتعزز أمال مشاركته في كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وكان بوغبا قد قضى أربعة أعوام ضمن صفوف يوفنتوس بين عامي 2012 و2016 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية عالمية حينذاك بلغت قيمتها 105 ملايين يورو (107 ملايين دولار).

وتنطلق كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر، ويتطلع ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن يثبت بوغبا، المشارك في 91 مباراة دولية، قدرته اللياقية في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال.