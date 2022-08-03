تن هاغ يهاجم رونالدو: تصرفاته غير مقبولة.. والأخير "غاضب"

انتقد الهولندي إريك تن هاغ تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو وبعض من زملائه بمغادرة ملعب "أولد ترافورد" مبكرًا قبل نهاية لقاء مانشستر يونايتد الودي أمام رايو فايكانو.

وشهدت المباراة الظهور الأول لرونالدو، مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، بعدما غاب عن رحلة الفريق الخارجية ضمن تحضيراته لبدء الموسم.

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ودفع الهولندي إريك تين هاغ برونالدو في القائمة الأساسية لمانشستر يونايتد، قبل أن يستبدله في فترة الراحة ما بين الشوطين.

وقال إريك في تصريحات لقناة "ViaPlay": هذا أمر غير مقبول، سواء من رونالدو أو غيره.

وتابع: نحن فريق واحد، وعلينا جميعًا أن نبقى معًا حتى نهاية اللقاء.

وكشفت صحيفة "ميرور" أن رونالدو غاضب من انتقادات تن هاغ له على الملأ وأنه لم يكن يؤيد التعاقد معه منذ البداية.

ولا يزال مستقبل "الدون" غامضًا وسط تقارير تفيد بأنه يرغب في مغادرة الفريق من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن مسؤولي النادي الإنجليزي لن يتركوه يرحل.