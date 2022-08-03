.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تن هاغ يهاجم رونالدو: تصرفاته غير مقبولة.. والأخير "غاضب"

  • الخط
رونالدو تن هاغ
رونالدو وتن هاغ من مباراة رايو فايكانو الودية

تن هاغ يهاجم رونالدو: تصرفاته غير مقبولة.. والأخير "غاضب"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتقد الهولندي إريك تن هاغ تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو وبعض من زملائه بمغادرة ملعب "أولد ترافورد" مبكرًا قبل نهاية لقاء مانشستر يونايتد الودي أمام رايو فايكانو.

وشهدت المباراة الظهور الأول لرونالدو، مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، بعدما غاب عن رحلة الفريق الخارجية ضمن تحضيراته لبدء الموسم.

ودفع الهولندي إريك تين هاغ برونالدو في القائمة الأساسية لمانشستر يونايتد، قبل أن يستبدله في فترة الراحة ما بين الشوطين.

وقال إريك في تصريحات لقناة "ViaPlay": هذا أمر غير مقبول، سواء من رونالدو أو غيره.

وتابع: نحن فريق واحد، وعلينا جميعًا أن نبقى معًا حتى نهاية اللقاء.

وكشفت صحيفة "ميرور" أن رونالدو غاضب من انتقادات تن هاغ له على الملأ وأنه لم يكن يؤيد التعاقد معه منذ البداية.

ولا يزال مستقبل "الدون" غامضًا وسط تقارير تفيد بأنه يرغب في مغادرة الفريق من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن مسؤولي النادي الإنجليزي لن يتركوه يرحل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وصف نفسه وجماعته بالمكلفين من الله.. نصر الله يثير جدلاً واسعاً في لبنان وصف نفسه وجماعته بالمكلفين من الله.. نصر الله يثير جدلاً واسعاً في لبنان
اكتشف المزيد