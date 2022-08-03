حارس مانشستر يونايتد: أجرموا في حقي.. شعرت بأني "سجين"

فتح دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد المعار إلى نوتنغهام فورست النار على مسؤولي الفريق، واصفًا ما حدث بحقه بأنه فعل "إجرامي" وأنه شعر بأنه "سجين" في قفص.
وبدأ هندرسون رحلته مع الفريق الأول في مانشستر يونايتد عام 2015، لكنه لم يشارك سوى 3 مرات خلال جميع المسابقات بالموسم الماضي.
وقال الحارس خلال حديثه لـ "Talk sport": أخبروني حينما عدت من اليورو أنك ستعود إلى هنا لتكون حارس المرمى الأول، لكنني أصبت بكورونا لسوء حظي، ولم يتابع أحد معي ما وعدوني به.
وتابع: لقد رفضت العديد من عروض الإعارة الجيدة لأنهم لم يتركوني أرحل، الأمر كان محبطًا، إضاعة 12 شهرًا من عمري على دكة البدلاء، إنه أمر إجرامي حقًا.
وتابع اللاعب هجومه خلال حديثه لـ "سكاي سبورتس" قائلًا: لا أطيق الانتظار للعودة والمشاركة في المباريات، بالنسبة لي أشعر كأنني كنت سجينا داخل قفص، مدرب نوتنغهام فوريست كان رائعًا معي وأظهر لي ثقته، سأبذل قصارى جهدي من أجله.
ويستهل نوتنغهام فوريست عودته إلى الدوري الإنجليزي يمواجهة نيوكاسل خارج قواعده.
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