رئيس نابولي غاضبًا: لن أضم لاعبين من إفريقيا أبدًا

لن يتعاقد نابولي في المستقبل مع لاعبين دوليين أفارقة أو من أميركا الجنوبية إلا في حال قبولهم الغياب عن منتخبات بلادهم في منتصف الموسم الكروي الأوروبي، وفق ما كشف رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لورنتيس.

قال خلال برنامج بثه مساء الثلاثاء الموقع الاقتصادي "وول ستريت إيطاليا": لن أقبل أن يشاركوا في كأس أمم إفريقيا أو مسابقات أميركا الجنوبية.

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وأضاف: لا تتحدّثوا معي عن (اللاعبين) الأفارقة بعد الآن. أتمنى لهم التوفيق، لكن إما أن يوقعوا لي تنازلاً عن المشاركة في كأس أمم إفريقيا وفي حال لم يحدث ذلك، لن أضمّهم أبدًا.

خلال البطولة القارية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون بين يناير وفبراير، حُرم نابولي من العديد من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلته، بمن فيهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الذي غادر إلى تشلسي الإنجليزي هذا الصيف، ولاعب خط الوسط الكاميروني فرانك زامبو-أنغيسا.

ولولا إصابة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين ما أدى إلى غيابه عن البطولة، كان نابولي سيخسر نجمًا آخر لمدة شهر من الموسم.

وتابع: بين هذه البطولة وتصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية، هؤلاء اللاعبون غير متاحين أبدًا. نحن الأغبياء الذين ندفع الرواتب لنرسلهم للعب من أجل الآخرين.

كانت كأس أمم إفريقيا تقام كل عامين في موعدها التقليدي في أول شهرين من العام، ولكن النسخة المقبلة تستضيفها ساحل العاج في يناير2024، بعد أن كانت مقررة في يونيو 2023 وتأجلت بسبب موسم الأمطار في ساحل العاج خلال أشهر الصيف.

كما تُقام كوبا أميركا كل عامين خلال الصيف لكن تصفيات كأس العالم تقام خلال الموسم الأوروبي.

في حين أن لا تصفيات لبطولة كوبا أميركا التي تشارك فيها المنتخبات العشرة جميعها، الامر لا ينطبق على القارة السمراء ما يزيد من عدد المباريات خلال الموسم.

تُعتبر الاندية ملزمة بالسماح للاعبين الدوليين بالانضمام إلى منتخباتهم خلال الفترات الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).