شباب الأهلي يتعاقد مع السوري خربين على سبيل الإعارة

أعلن شباب الأهلي المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم الدولي السوري عمر خربين على سبيل الإعارة من نادي الوحدة.
وقال شباب الأهلي على تويتر: تعاقدت شركة شباب الأهلي مع الدولي السوري عمر خربين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الوحدة.
ولم يكشف شباب الأهلي عن التفاصيل المالية للتعاقد مع خربين البالغ عمره 28 عاما والذي يرتبط بعقد مع الوحدة الإماراتي حتى 2025.
وشباب الأهلي هو ثالث فريق إماراتي يدافع خربين عن ألوانه بعد أن سبق له اللعب للظفرة.
كما سبق لخربين، أفضل لاعب في آسيا 2017، اللعب للهلال السعودي.
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