كوليبالي يكشف تفاصيل مكالمة "عصيبة" مع جون تيري

أكد السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الجديد يوم الأربعاء إنه كان مرتبكا قبل الاتصال بجون تيري لطلب الحصول على القميص رقم 26 الذي كان يرتديه قائد الفريق السابق.

وانضم كوليبالي البالغ من العمر 31 عاما إلى تشيلسي من نابولي الإيطالي الشهر الماضي واكتسب احترام الجماهير بعد أن اتصل بتيري لسؤاله عما إذا كان بإمكانه أخذ الرقم الذي كان يرتديه في مسيرته التي استمرت ما يقرب من عقدين في النادي اللندني.

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وقال كوليبالي للصحفيين: كانت مكالمة عصبية. كنت أنتظر توقيع عقدي وحدث ذلك في اليوم السابق. أردت أن أعرف أي رقم متاح لكن المدرب (توماس توخيل) لم يخبرني أن الرقم 26 متاحا.

وتابع: غادر جون تشيلسي في عام 2017 ولم يأخذ هذا الرقم أي أحد. تساءلت عما إذا كان الرقم تم حجبه بعد رحيل تيري أم لا أحد يريده، اتصلت بجون لكنه لم يصدقني في البداية وأنهى المكالمة.



وقال كوليبالي إن تيري تحدث إليه لاحقا بعدما تأكد من النادي أن المكالمة لم تكن مزحة.



وقال كوليبالي: سألته بكل احترام، أعلم أنه رقم مهم بالنسبة له لكنه مهم بالنسبة لي أيضا لأنني ارتديته في نابولي. أعرف ما فعله للنادي والمشجعين والمدينة لذا فضلت أن أسأله وأعطاني إجابته وكنت سعيدا. أردت أن أخبر الجميع لأنني لا أريد عدم احترام أحد أساطير النادي.



وقال كوليبالي إنه يأمل في أن يحظى بفترة ناجحة مع تشيلسي.



وأضاف: أبلغ من العمر 31 عاما لكنني أعلم أنه يمكنني أن أعطي بضع سنوات هنا وأقدم كل شيء للنادي. إنهم يثقون بي لذلك أريد أن أظهر أنهم اتخذوا القرار الصحيح بالتعاقد معي. أريد أن أساعد هذا الفريق الذي يملك لاعبين ومشجعين رائعين.



لكن كوليبالي قال إنه سيحتاج إلى وقت للتكيف مع كرة القدم الإنجليزية.



وقال: لا يمكنني أن أكون اللاعب الذي ينتظره الجميع في مباراتي الأولى، سآخذ وقتي. في غضون شهرين أو ثلاثة سأكون ذلك اللاعب، لكن في الوقت الحالي أتعامل مع الأمور بسهولة وكل مباراة على حدة.



ويبدأ تشيلسي مشواره في الموسم الجديد برحلة إلى إيفرتون يوم السبت.